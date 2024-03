Exposition au château le club photo d’Excideuil Salles du castelet Excideuil, vendredi 2 août 2024.

EXCIDEUIL/ AGRICULTURE/ NATURE

C’est en 2018 que le Club photo d’Excideuil a été créé, à la suite des premières rencontres photographiques en Périgord Vert au château d’Excideuil.

Composé d’une quinzaine de photographes amateurs, il se réunit les deuxième et quatrième jeudis de chaque mois, à 19h30 dans les salles de la Mairie. Au programme projection et analyse des dernières photos de ses membres et débat sur des sujets techniques.

Le Club participe aussi à des sorties de prises de vue à thème, et à des expositions dont Saint-Saud-Lacoussière, Thiviers et notamment Excideuil dans les salles du castelet l’été dernier.

Venez nous rencontrer pour partager nos pratiques, nos passions, et échanger vos observations et créativités photographiques avec nous… !

Vernissage le samedi 3 août à 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-09

Salles du castelet Château d’Excideuil

Excideuil 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine excitoeil@gmail.com

L'événement Exposition au château le club photo d'Excideuil Excideuil a été mis à jour le 2024-03-16 par Isle-Auvézère