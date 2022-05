Exposition au Château des Evêques : 150 instruments plus ou moins insolites Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire Proposée par les Amis du Château , 150 instruments exposés par Michel Monnier

Ouverture vendredi et samedi 15h-18h Château des Evêques 4 Bis rue du Château Monistrol-sur-Loire

