Vacquières Hérault Vacquières Exposition du 3 septembre au 1er octobre 2021

Cave du Château de Lascaux, Vacquières

Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h (19h en été) – Entrée gratuite.

Pass sanitaire ou test PCR/antigénique de moins de 72h demandé pour le vernissage seulement Les artistes exposés : PHOTOGRAPHIES

Josyane Bernard

Installée à Fons-sur-Lussan, dans le Gard, la photographe transmet par ses clichés toute la tendresse qu’elle pose sur le monde. Inspirée par ses balades matinales qui lui ont fait découvrir la nature sous le givre et la glace, Josyane Bernard explore dans cette série de feuilles la transparence végétale. SCULPTURES

Yann Tropé

Sous les mains du sculpteur, résidant aux Matelles, tout est matière à prendre forme pour exprimer ce qu’il éprouve. Fer, terre, bois, pierre, sont travaillés, assemblés, pour toucher notre imaginaire et sensibiliser sur la nature et la fragilité de notre humanité. A Vacquières, Château de Lascaux accueille du 3 septembre au 1er octobre 2021 les œuvres de la photographe Josyane Bernard et du sculpteur Yann Tropé.

Vernissage vendredi 3 septembre 18H30.

