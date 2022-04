EXPOSITION AU CHATEAU CAPION – AYDA-SU NUROGLU – MAJEON Gignac, 8 mai 2022, Gignac.

EXPOSITION AU CHATEAU CAPION – AYDA-SU NUROGLU – MAJEON Gignac

2022-05-08 – 2022-06-05

Gignac Hérault Gignac

Château Capion s’est associé avec la directrice artistique Clémence Boisanté de Art & Patrimoine pour cette exposition.

Ayda-Su Nuroglu et Majéon.

Ayda-Su Nuroglu naît en 1982 en France où elle vit toute son enfance. Elle passe son adolescence en Turquie, à Istanbul, avant de revenir à Bourges pour entrer aux Beaux-Arts

Elle travaille le dessin et plus largement l’image, essentiellement au moyen de techniques d’impressions manuelles dans une dynamique d’expérimentation graphique.. Actuellement son travail artistique s’exprime dans le domaine de l’estampe et en particulier de la sérigraphie mêlée avec d’autres techniques artisanales tel que le cyanotype.

Originaire de Montpellier, Majéon s’installe sur Saint Félix de Lodez.

Son travail s’articule autour de lignes et de traits qui forment le plus souvent une silhouette féminine. Celle ci témoigne de questionnements profonds et intimes sur la construction de leur être.

+33 4 67 57 37 71

