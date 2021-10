Exposition au CHAI : Bastien Lemaître, “Vers les Lueurs” Cahors, 1 novembre 2021, Cahors.

Inauguration: Vendredi 5 novembre au Chai à partir de 18h30

Bastien Lemaître propose au Chai (auberge de jeunesse – Cahors) un ensemble de toiles et de dessins représentant la nature, plus particulièrement la forêt et l’arbre, observés au fil de ses promenades dans le Lot, aux heures de sorties autorisées pendant les confinements. Sa pratique picturale s’apparente à la peinture hyperréaliste, empruntant la lumière aux impressionnistes, le clair-obscur aux peintres réalistes américains et le réalisme magique aux surréalistes. Peu importe la technique, la toile ou le papier, l’huile ou l’acrylique, il extrait la lumière de son sujet pour mieux le transcender. Ses forêts et ses arbres semblent habités et c’est l’invisible que l’on devine. Si le propos semble simple en apparence, la complexité surgit de la lumière qui enchante une illusion de réalité.

