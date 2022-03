Exposition au Centre Arthurien : Mélusine, fée des forêts Concoret Concoret Catégories d’évènement: Concoret

Concoret Morbihan “Figure fascinante de l’imaginaire médiéval, la fée bâtisseuse Mélusine est un visage des forêts légendaires d’Europe.”

Découvrez la nouvelle exposition du Centre de l’Imaginaire Arthurien sur cette fée draconique à travers des œuvres originales de peintures et dessins, photographies, explications et commentaires. Profitez aussi du nouveau parcours scénographique “au Royaume des Fées”, avec des moments contés et expliqués à 16h. Ouverture du château les samedis et dimanches de 11h à 18h et tous les jours pendant les vacances. +33 2 97 22 79 96 http://www.centre-arthrien-broceliande.com/ “Figure fascinante de l’imaginaire médiéval, la fée bâtisseuse Mélusine est un visage des forêts légendaires d’Europe.”

