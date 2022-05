Exposition au Centre Arthurien : la Folie des Fées, 3 juillet 2022, .

Exposition au Centre Arthurien : la Folie des Fées

2022-07-03 11:00:00 – 2022-09-04 18:00:00

La folie et la grâce des fées se mêlent et se découvrent dans cette exposition estivales de peintures, illustrations, photographies, sculptures, des passionnées des légendes et des contes de l’Autre Monde.

Profitez aussi du nouveau parcours scénographique “au Royaume des Fées”, avec des moments contés et expliqués à 16h.

Ouverture du château les samedis et dimanches de 11h à 18h et tous les jours pendant les vacances.

