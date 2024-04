Exposition au Cent8 I 12 artistes libanais Nogent-le-Rotrou, samedi 6 avril 2024.

Exposition au Cent8 I 12 artistes libanais Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Le Liban s’installe au Cent8 pendant plus d’un mois. Plein feu sur la création artistique libanaise et ses influences orientales !

Profitez-en pour prendre une petite collation au salon de thé de la galerie.

Vernissage samedi 6 avril dès 12h

Expo de 12 ARTISTES LIBANAIS

Le Cent8 est ouvert le vendredi de 14 heures à 19 heures et le samedi de 9 heures à 19 heures.

Ou sur rendez-vous au 07 63 18 93 78 ou lagalerieducent8@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-05-25

108 Rue Saint-Hilaire

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire lagalerieducent8@gmail.com

