Visitez librement le caveau de l’ancien presbytère et apprenez-en davantage sur l’abbaye en regardant et en analysant sa maquette… Caveau de l’ancien presbytère Place Saint-Cyriaque, 67120 Altorf Altorf Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

