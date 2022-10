Exposition au C.P.A Bessie Smith C.P.A Bessie Smith Paris Catégories d’évènement: île de France

Du jeudi 10 novembre 2022 au dimanche 27 novembre 2022

Du 10 au 27 novembre retrouvez les oeuvres de Nikesco et de Laho et les contes à Paillettes au C.P.A Bessie Smith Du 10 au 27 novembre, retrouvez les œuvres de @nikesco__ , exposée au @cpabessiesmith

Vernissage en présence de l’artiste le 16 novembre à 18h (accueil en LSF/Fr durant le vernissage) Nicolas Combes est un illustrateur sourd de 32 ans, vivant à Paris. Depuis février 2020, il a publié deux bandes dessinées intitulées «Le bruit des gens» chez les Editions Lapin où il dessine et partage des anecdotes et les drôleries de sa vie quotidienne en tant que sourd. Vous pourrez également venir écouter les Contes à Paillettes le 16 novembre à 16h. Le collectif Paillettes rassemble depuis Juin 2014 des créatures drag et queer hautes en couleur.

Unies par l'envie de faire découvrir l'histoire et la culture LGBTQ+ elles sillonnent les scènes parisiennes pour présenter sketches, textes littéraires et militants dans une folle ambiance. Conteuses à poil et à vapeur, elles racontent des histoires de princesses aventurières, de garçons sensibles, de crapauds amoureux, pleines de poésie et de liberté. Et dans le cadre du parcours Hors-les-murs, découvrez les œuvres de @_laho exposée au C.P.A Bessie Smith. A travers ses œuvres peintes, Lola Tinnirello crée des endroits imaginaires nourris de ses états intérieurs et de ses rêves: les mythologies qu'elle s'invente lui servent à créer.

Nikesco Oeuvre de l’artiste Nikesco – « Arc-en-ciel (en langue des signes) », illustration numérique, 30x30cm

