Exposition : Au bout du conte Munster Munster Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Munster

Exposition : Au bout du conte Munster, 1 mars 2023, Munster . Exposition : Au bout du conte 1 Cour de l’Abbaye Munster Haut-Rhin

2023-03-01 – 2023-04-01 Munster

Haut-Rhin Au bout du conte (Re)découvrez 13 contes, classiques ou plus exotiques, et permettez-vous de vous poser la question : qu’y a-t-il au bout du conte ? Que nous disent-ils sur l’enfance, sur les relations parents-enfants, sur l’amour, sur le devenir adulte des enfants, sur la justice, la destinée, le bien et le mal, la mort même ? Et tout simplement, pourquoi lire encore et toujours ces histoires qui semblent se répéter inlassablement ? Une exposition proposée par la Bibliothèque d’Alsace (Un service de la CeA) Tout public à partir de 7 ans / Entrée libre aux h. d’ouverture, hors animations Médiathèque de la Vallée de Munster Exposition : Au bout du conte +33 3 89 77 24 43 Munster

dernière mise à jour : 2022-12-23 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse 1 Cour de l'Abbaye Munster Haut-Rhin Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Exposition : Au bout du conte Munster 2023-03-01 was last modified: by Exposition : Au bout du conte Munster Munster 1 mars 2023 1 Cour de l'Abbaye Munster Haut-Rhin Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin