Bibliothèque Villa Saint-Hilaire, le samedi 22 janvier 2022 à 10:00

Pour les Nuits de la lecture 2022, nous prévoyons beaucoup de surprises pour nos visiteurs : projection, ateliers, concert…et une exposition “Au bout du conte” prêtée gracieusement par la Médiathèque Départementale 06 sera présentée durant 1 mois à partir du 17 janvier 2022. Cette exposition propose de découvrir ou redécouvrir 13 contes, classiques ou plus exotiques parmi des centaines recensés, et de se poser la question “Qu’y a-t-il au bout du conte ?”. Que nous disent les contes sur l’enfance, sur les relations parents-enfants, sur l’amour, sur le devenir adulte des enfants (c’est davantage que grandir), sur la justice, la destinée, le bien et le mal, la mort même ? Et tout simplement, pourquoi lire encore et toujours ces histoires qui semblent se répéter inlassablement ? Destinée aux enfants (autour de 6 à 12 ans) et à leurs parents, sa visite sera l’occasion de développer un lien de transmission entre adultes et enfants. Les Illustrations originales en gravure ont été réalisées par Odile Santi (jeune illustratrice sortie en 2003 de l’École des Arts Déco de Strasbourg).

Toutes les actions sont gratuites, sur inscription au 04 97 05 58 53. Parking assuré sur place. Passe sanitaire obligatoire pour les + de 12 ans.

Bibliothèque Villa Saint-Hilaire Boursier-Mougenot 06130 Grasse



