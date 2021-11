EXPOSITION “AU BOUT DES DOIGTS” D’ÉLISE BEIGNARD Marolles-les-Braults, 20 novembre 2021, Marolles-les-Braults.

EXPOSITION “AU BOUT DES DOIGTS” D’ÉLISE BEIGNARD Marolles-les-Braults

2021-11-20 14:30:00 – 2021-11-28 18:00:00

Marolles-les-Braults Sarthe Marolles-les-Braults

Élise Beignard, peintre internationale, vous ouvre les portes de son atelier et vous fait découvrir ses nouvelles créations.

Entre modernité et techniques anciennes, Élise manie de nombreuses techniques : peinture à l’huile, à la cire sur bois, mais aussi gravures en cliché-verre et autres fresques…

Plus d’infos au 06 27 20 21 06 et sur https://atelier-emilise.odexpo.com/

Une occasion de découvrir cette artiste…

atelier.artemilise@orange.fr +33 6 27 20 21 06 https://atelier-emilise.odexpo.com/

Élise Beignard, peintre internationale, vous ouvre les portes de son atelier et vous fait découvrir ses nouvelles créations.

Entre modernité et techniques anciennes, Élise manie de nombreuses techniques : peinture à l’huile, à la cire sur bois, mais aussi gravures en cliché-verre et autres fresques…

Plus d’infos au 06 27 20 21 06 et sur https://atelier-emilise.odexpo.com/

Marolles-les-Braults

dernière mise à jour : 2021-11-15 par