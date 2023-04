Exposition – Au bonheur des bistrots Grilles de l’Hôtel de Ville & Paris Rendez-Vous, 19 avril 2023, Paris.

Du mercredi 19 avril 2023 au mercredi 31 mai 2023 :

.Tout public. gratuit

Cette exposition photographique est un hommage aux femmes et aux hommes qui gardent le cafés ouverts tels des phares dans la nuit, lieux de vie et « parlements du peuple » selon Balzac. Deux regards, ceux de Pierre Josse et Pierrick Bourgault, sur ces petits univers, tous singuliers et différents.

En mettant en lumière le lien social très particulier qui se crée autour d’un comptoir de café, l’« Association pour la reconnaissance de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de France en tant que patrimoine culturel immatériel » – créée par Alain Fontaine – a pour objectif de sauvegarder cette culture des cafés faite de partage et d’échanges. Elle travaille à faire partager ce patrimoine commun, à en montrer la valeur, une valeur humaine précieuse.

Ces photographies d’un lumineux noir et blanc (Pierre Josse) et de séduisantes couleurs (Pierrick Bourgault) révèlent l’attrait, le charme, les personnalités extrêmement variées de ces lieux magiques, pleins d’émotions contenues et de nostalgie assumée.

Pierre Josse, pendant quarante ans rédacteur en chef des Guides du Routard, a écumé bon nombre de bistrots pour y rechercher leur chaleur, leur hospitalité et leur convivialité ; bien sûr, lieux privilégiés de rencontre et d’échange et souvent de découvertes gastronomiques. Enfin, étapes indispensables pour comprendre l’âme d’une région, d’une ville, d’un village et y recueillir de bonnes infos…

Comme lui, Pierrick Bourgault, écrivain et photographe, aime écouter, observer et décrire, photographier avec la lumière du lieu et de l’instant afin de montrer l’univers d’une personne, un petit monde. L’Afja lui a remis en 2015 son Grand prix du journalisme pour ses reportages en Irak.

Avec bon nombre d’amoureux des cafés, de professionnels « résistants » (patrons de bistrots, restaurateurs, vignerons), élus, responsables associatifs, chercheurs, sociologues… Pierre et Pierrick participent à l’Association pour la reconnaissance de l’art de vivre dans les bistrots et cafés de France en tant que patrimoine culturel immatériel, qui a pour but de sensibiliser le public à cette réalité : sans eux, sans les cafés qui resserrent les solidarités, la vie des hommes s’effilocheraient bien dramatiquement !

Grilles de l’Hôtel de Ville & Paris Rendez-Vous 29 rue de Rivoli 75004 Paris

