Exposition au Bazar Culturel
3 juin 2022 – 2 juillet 2022
Bazar culturel Saragoz
7 Rue Saragoz
Saint-Pol-de-Léon
Finistère

Un dialogue entre photographie et peinture avec "Faces à Faces" une présentation des œuvres de Klariz Bailleul et Georges Papazoff.

bazarsaragoz@gmail.com
+33 7 78 66 85 00
http://www.facebook.com/bazarsaragoz

