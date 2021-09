Oignies Le 9-9bis Oignies, Pas-de-Calais Exposition au 9-9bis Le 9-9bis Oignies Catégories d’évènement: Oignies

Le 20 décembre 1990, une page de l’histoire du Nord-Pas de Calais se tournait avec la fermeture du dernier puits de mine, au 9-9bis à Oignies. 30 ans se sont écoulés depuis ; l’occasion de revenir sur cet événement médiatique et sur la reconversion du site aujourd’hui. À partir de reportages, de témoignages audiovisuels, de coupures de presse, de photographies, d’objets, l’exposition dévoile 30 années de transformation du 9-9bis. Découvrez comment l’un des cinq grands sites du Bassin minier Nord-Pas de Calais, inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO, est devenu un lieu culturel, artistique et touristique tourné vers la création, l’éducation, la diffusion artistiques et la valorisation patrimoniale. _Samedi : de 10h à 20h_ _Dimanche : de 10h à 18h_ _LES PENDUS_ _Accès libre en continu, en présence d’un médiateur_ _Exposition visible jusqu’au dimanche 24 avril 2022_ _Réalisation & production : 9-9bis_ _Avec le soutien des associations du territoire : ACCCUSTO SECI, Les Amis de la mine, Onyacum et le 8 d’Évin_ **En + : « 1,2,3, ne bougez plus, souriez! »** _Borne selfie_ Venez poser devant la berline en mémoire de la remontée de la dernière gaillette le 20 décembre 1990 pour emporter avec vous un souvenir de votre découverte de l’exposition. _Samedi : de 10h à 20h_ _Dimanche : de 10h à 18h_ _Accès livre en continu_

