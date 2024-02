Exposition au 115 Galerie d’art Patricia Leclere Saint-Quentin, vendredi 9 février 2024.

Patricia Leclere expose à Le 115 Galerie D’art à Saint-Quentin du vendredi 9 au mercredi 14 février de 14h à 18h.

Venez découvrir mes inspirations ethniques.

Mes tableaux sont de base en acrylique et je travaille également sur la matière et les reliefs.

Mes inspirations viennent de mes différents voyages dans toute l’Afrique de l’ouest et représentent les divinations sacrées à travers les différentes cultures.

Entrée libre et gratuite.0 .

Début : 2024-02-09 14:00:00

fin : 2024-02-14 18:00:00

115 rue d’Isle

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France manon.delamotte@saint-quentin.fr

