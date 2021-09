Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru Isère, Villages du Lac de Paladru Exposition au 111 Villages du Lac de Paladru Villages du Lac de Paladru Catégories d’évènement: Isère

Villages du Lac de Paladru

Exposition au 111 Villages du Lac de Paladru, 18 septembre 2021, Villages du Lac de Paladru. Exposition au 111 2021-09-18 – 2021-09-18

Villages du Lac de Paladru Isère Villages du Lac de Paladru Le lieu, le 111, est une maison en pisé qui abrite l’atelier du peintre Maurice Jayet et qui accueille des expositions tout au long de l’année. maujayet@orange.fr +33 6 40 67 68 54 dernière mise à jour : 2021-07-23 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Villages du Lac de Paladru Autres Lieu Villages du Lac de Paladru Adresse Ville Villages du Lac de Paladru lieuville 45.50191#5.50357