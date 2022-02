Exposition : Atout Coeur Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Exposition : Atout Coeur Montluçon, 5 mars 2022, Montluçon. Exposition : Atout Coeur Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon

2022-03-05 14:00:00 14:00:00 – 2022-03-27 18:00:00 18:00:00 Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux

Montluçon Allier Montluçon Exposition de sortie de résidence de l’artiste Jade Boissin : « Atout Cœur « . +33 6 74 12 91 87 Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux Montluçon

Catégories d'évènement: Allier, Montluçon
Lieu Montluçon
Adresse Espace Boris Vian 27 Rue des Faucheroux
Ville Montluçon

