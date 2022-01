Exposition « Atmosphère » et « Bois et pierres » Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Exposition « Atmosphère » et « Bois et pierres » Bressuire

2022-01-22 – 2022-01-23

2022-01-22 – 2022-01-23

Exposition de Heike Chouteau, peintre et de Christian Talon, sculpteur, proposée par les Amis des Arts;

Bressuire

