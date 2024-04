Exposition Athlètes extraordinaires Salle Emeraude – Locoal-Mendon, lundi 1 avril 2024.

Découvrez, tout au long du mois d’avril, une exposition sur les athlètes extraordinaires, prêtée par le musée olympique, dans les cadres des jeux olympiques 2024 de Paris.

Du lundi au vendredi de 14h à 20h.

Le mouvement sportif des personnes handicapées est scindé en deux principales structures le handisport et le sport adapté. Depuis les années 1960, l’entrée du handicap dans l’arène sportive transforme progressivement les perceptions sociales des pratiques. Aujourd’hui, grâce aux structures fédérales, au développement technologique et aux entreprises, la passion sportive devient accessible à tous.

Réactualisé en 2019 avec l’aide de ANICES (Association Niçoise d’Initiatives Culturelles et Sportives), cette exposition propose de retracer l’évolution du handisport et du sport Adapté en France à travers les principaux acteurs, qu’ils soient dirigeants ou athlètes et les chiffres et dates clés qui ont marqué son histoire. .

Début : 2024-04-01 14:00:00

fin : 2024-04-21 20:00:00

Salle Emeraude – Hall

Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne

