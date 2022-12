Exposition Athlètes d’Olympie, Athlètes d’aujourd’hui, clap de fin ! Vieux, 29 décembre 2022, Vieux Vieux.

Exposition Athlètes d’Olympie, Athlètes d’aujourd’hui, clap de fin !

2022-12-29 – 2022-12-30

Visite commentée de l’exposition :

L’exposition propose une immersion dans l’univers des athlètes olympiques antiques, de leurs entrainements à leurs prestations dans le stade. Le guide décrypte les parallèles et les différences entre les disciplines sportives modernes et celles pratiquées durant l’Antiquité.

À 11h ; durée : 1 heure ; à partir de 8 ans ; 2€ en supplément de l’entrée du musée ; réservation obligatoire sur vieuxlaromaine.fr.

Visite commentée suivie d’un atelier :

Au cœur de l’exposition, le guide révèle tous les secrets des jeux antiques et propose ensuite un petit jeu autour des sports. Enfin, les plus téméraires pourront s’essayer à deux épreuves antiques : la course en armes et le saut en longueur.

À 14h et 16h; durée : 1 heure 30 ; à partir de 6 ans ; 2€ en supplément de l’entrée du musée ; réservation obligatoire sur vieuxlaromaine.fr.

vieuxlaromaine@calvados.fr +33 2 31 71 10 20 https://www.vieuxlaromaine.fr/

