Audierne Finistère Audierne Exposition des travaux des élèves adultes de l’Atelier d’arts plastiques Mascaret et de leur enseignante, Catherine Cottet. Dessins, peintures, techniques mixtes.

Vernissage le vendredi 6 mai à 18h.

