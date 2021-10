Bures-sur-Yvette PROTO204 Bures-sur-Yvette, Essonne Exposition & Ateliers « Au fil des êtres vivants : les vertébrés, une biodiversité visible » PROTO204 Bures-sur-Yvette Catégories d’évènement: Bures-sur-Yvette

Essonne

Exposition & Ateliers « Au fil des êtres vivants : les vertébrés, une biodiversité visible »

PROTO204, le dimanche 10 octobre à 13:30

PROTO204, le dimanche 10 octobre à 13:30

Bien qu’ils ne représentent que 3% de la biodiversité animale sur Terre, un bon nombre d’entre eux nous sont familiers car ils nous côtoient de près et sont bien souvent visibles. Les animaux naturalisés exposés proviennent de la collection d’Histoire Naturelle de la Préparation à l’Agrégation des Sciences de la Vie, de la Terre et de l’Univers de l’Université Paris-Saclay. Sur place et à l’occasion de la Fête de la Science, des ateliers complètent cette exposition. Pass sanitaire à partir de 12 ans. Contact : [communication.sciences@universite-paris-saclay.fr](mailto:communication.sciences@universite-paris-saclay.fr) Partez à la découverte d’un groupe d’animaux à travers cette exposition ! Pour la Fête de la Science, l’exposition sera accompagnée d’ateliers. PROTO204 204 rue André Ampère 91440 Bures sur Yvette Bures-sur-Yvette Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T13:30:00 2021-10-10T18:00:00

