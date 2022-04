Exposition-Atelier : Tours de mains Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne

Oise

Exposition-Atelier : Tours de mains Margny-lès-Compiègne, 27 avril 2022, Margny-lès-Compiègne. Exposition-Atelier : Tours de mains Margny-lès-Compiègne

2022-04-27 – 2022-06-08

Margny-lès-Compiègne Oise Margny-lès-Compiègne Cette exposition-atelier propose aux visiteurs des manipulations ludiques en vis-à-vis d’albums pour la jeunesse. Assembler, superposer, tracer : petits et grands sont invités à capter, par le geste, les démarches artistiques d’auteurs-illustrateurs variés. Autour de l’exposition : – Le 11 mai : Ateliers d’illustration animés par Emmanuelle Bastien, auteure et illustratrice. – Le 19 mai : “Le rapport à la matérialité du livre”, conférence animée par Anne Clerc, auteur et formatrice sur les questions inhérentes à la littérature jeunesse, fondatrice de la structure “Ne vois-tu rien venir ?” Cette exposition-atelier propose aux visiteurs des manipulations ludiques en vis-à-vis d’albums pour la jeunesse. Assembler, superposer, tracer : petits et grands sont invités à capter, par le geste, les démarches artistiques d’auteurs-illustrateurs variés. Autour de l’exposition : – Le 11 mai : Ateliers d’illustration animés par Emmanuelle Bastien, auteure et illustratrice. – Le 19 mai : “Le rapport à la matérialité du livre”, conférence animée par Anne Clerc, auteur et formatrice sur les questions inhérentes à la littérature jeunesse, fondatrice de la structure “Ne vois-tu rien venir ?” contact@centreandrefrancois.fr +33 3 44 36 31 59 http://www.centreandrefrancois.fr/ Cette exposition-atelier propose aux visiteurs des manipulations ludiques en vis-à-vis d’albums pour la jeunesse. Assembler, superposer, tracer : petits et grands sont invités à capter, par le geste, les démarches artistiques d’auteurs-illustrateurs variés. Autour de l’exposition : – Le 11 mai : Ateliers d’illustration animés par Emmanuelle Bastien, auteure et illustratrice. – Le 19 mai : “Le rapport à la matérialité du livre”, conférence animée par Anne Clerc, auteur et formatrice sur les questions inhérentes à la littérature jeunesse, fondatrice de la structure “Ne vois-tu rien venir ?” © André François

Margny-lès-Compiègne

dernière mise à jour : 2022-04-06 par

Détails Catégories d’évènement: Margny-lès-Compiègne, Oise Autres Lieu Margny-lès-Compiègne Adresse Ville Margny-lès-Compiègne lieuville Margny-lès-Compiègne Departement Oise

Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/margny-les-compiegne/

Exposition-Atelier : Tours de mains Margny-lès-Compiègne 2022-04-27 was last modified: by Exposition-Atelier : Tours de mains Margny-lès-Compiègne Margny-lès-Compiègne 27 avril 2022 Margny-lès-Compiègne Oise

Margny-lès-Compiègne Oise