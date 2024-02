Exposition Atelier Soun Cécile Malleron Office de Tourisme La Charité-sur-Loire, mardi 27 février 2024.

Exposante artisan textile sancerguoise, Cécile Malleron Atelier Soun vous présente ses dernières créations. Jeune retraitée de l’Education nationale et véritable passionnée de couture, elle vient de créer sa micro-entreprise et propose des produits d’accessoires de couture et loisirs créatifs éco-responsables (lingettes lavables, pochettes nomades de soins solides, totebags, sacs, cabas, trousses…). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-27 14:00:00

fin : 2024-03-09 17:00:00

Office de Tourisme 5, place Sainte-Croix

La Charité-sur-Loire 58400 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@lacharitesurloire-tourisme.com

