2023-03-09 14:00:00 – 2023-03-12

Château Haut-Lagrange Avenue de la Brède

Gironde L’Atelier Patchwork de Léognan expose au Château Haut-Lagrange sur le thème : « un challenge en 15 épisodes » et « un quilt en 7 blocs ».

Une dégustation des vins de la propriété vous est proposée (gratuit).

