Exposition-atelier: Parisienne Citoyenne – Féministes, et on le manifeste ! Musée Carnavalet, 26 novembre 2022, Paris. Le samedi 28 janvier 2023

de 14h30 à 15h45

Le samedi 26 novembre 2022

de 14h30 à 15h45

. payant Visite et atelier au sein du Musée Carnavalet-Histoire de Paris à l’occasion de l’exposition : Parisienne Citoyenne. Thème : Lutte pour l’émancipation des femmes. Au programme, (re)découverte des Parisiennes en lutte pour l’émancipation des femmes, histoires, lectures, échanges et création de pancartes ou banderoles seul(e) ou à plusieurs. Femmages, slogans, paroles de chanson, c’est vous qui choisirez pour imaginer votre manifestation. JEUNES ADULTES Pour les 18-30 ans Durée : 1h15 Musée Carnavalet 23 rue de Sévigné 74004 Paris Contact : https://www.carnavalet.paris.fr https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101953200238&date=28.01.2023

