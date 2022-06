Exposition-Atelier Loïc Corouge Audierne, 2 juillet 2022, Audierne.

Exposition-Atelier Loïc Corouge Place des Halles Galerie « Au-dessus des Halles » Audierne

2022-07-02 10:00:00 – 2022-08-14 17:00:00 Place des Halles Galerie « Au-dessus des Halles »

Audierne 29770

Installations, peintures et sculptures, du 2 juillet au 14 août à la galerie « Au-dessus des Halles » et ateliers de création ouverts au public, en collaboration avec les opérations de découverte et protection de l’environnement, menées sur la plage et la dune de Trescadec, les 15 et 29 juillet, des 2 et 13 août.

loic.corouge@wanadoo.fr +33 2 98 70 08 47 https://www.loiccorouge.com/

