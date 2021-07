Guerlédan Guerlédan Côtes-d'Armor, Guerlédan Exposition Atelier Les Ombelles Guerlédan Guerlédan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Guerlédan

Exposition Atelier Les Ombelles Guerlédan, 2 août 2021, Guerlédan. Exposition Atelier Les Ombelles 2021-08-02 – 2021-08-08 Poulhibet Maison éclusière

Guerlédan Côtes d’Armor Création de bijoux et objets en cuir. Port du masque obligatoire. asso.canal@gmail.com http://canalguerledanpontivy.fr/ Création de bijoux et objets en cuir. Port du masque obligatoire. dernière mise à jour : 2021-07-27 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Guerlédan Autres Lieu Guerlédan Adresse Poulhibet Maison éclusière Ville Guerlédan lieuville 48.31809#-3.05765