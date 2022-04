Exposition At Home Saint-Étienne Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Exposition At Home Saint-Étienne, 6 avril 2022, Saint-Étienne. Exposition At Home Cité du Design, Platine Nord 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne

2022-04-06 – 2022-04-17 Cité du Design, Platine Nord 3 rue Javelin Pagnon

Saint-Étienne Loire La pandémie de Covid-19 provoque le confinement milliards d’individus, dans le monde entier, pendant de longues périodes. Dans ce contexte, en plus de leur rôle historique de refuge et de lieu de soins, les espaces domestiques sont aussi des écoles,… Cité du Design, Platine Nord 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Loire, Saint-Étienne Autres Lieu Saint-Étienne Adresse Cité du Design, Platine Nord 3 rue Javelin Pagnon Ville Saint-Étienne lieuville Cité du Design, Platine Nord 3 rue Javelin Pagnon Saint-Étienne Departement Loire

Saint-Étienne Saint-Étienne Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-etienne/

Exposition At Home Saint-Étienne 2022-04-06 was last modified: by Exposition At Home Saint-Étienne Saint-Étienne 6 avril 2022 Loire saint-étienne

Saint-Étienne Loire