EXPOSITION ASTRID WOLL-HERMANN rue du Stade Schorbach, mercredi 3 avril 2024.

Vendredi

Partez à la découverte de l’exposition de l’artiste Astrid Woll-Hermann « l’homme et la nature au fil du temps ».

« Les couleurs présentes dans mon travail sont un hymne à la vie semblable à des cantiques qui chantent ma joie de vivre et mon art. Mon travail artistique est une rencontre. Un dialogue. Le questionnement est la source de mes recherches artistiques.

Une interrogation permanente pour avoir du spirituel dans mes gestes artistiques. Je cherche la profondeur des émotions au bout de mon pinceau. Je me déleste de l’habitude et du quotidien pour des moments de légèreté pour voyager dans l’univers de l’art. Je suis un homme (un artiste) debout qui réécrit le monde avec un alphabet personnel. Je peins la nature avec mes rêves. Ma force. Mon engagement en Art est un dialogue avec l’Autre. »Tout public

5 EUR.

Début : 2024-04-03 14:30:00

fin : 2024-07-31 17:30:00

rue du Stade Centre d’Arts Grosser Garten

Schorbach 57230 Moselle Grand Est contact@centre-arts.fr

