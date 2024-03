Exposition « Astérix, la chasse au trésor » du 04 au 29 juin Médiathèque de Chevillon Chevillon, mardi 4 juin 2024.

Exposition « Astérix, la chasse au trésor » du 04 au 29 juin Une exposition pour fêter les 65 ans de l'irréductible Gaulois 4 – 25 juin, les mardis Médiathèque de Chevillon Entrée libre

Début : 2024-06-04T14:00:00+02:00 – 2024-06-04T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-25T14:00:00+02:00 – 2024-06-25T18:00:00+02:00

Un parcours d’énigmes, composé de 20 panneaux, à résoudre en une heure ! Au programme, pas de confection de potion magique, mais des énigmes complexes et amusantes, pour le plus grand plaisir des petits et des grands (à partir de 7 ans).

Médiathèque de Chevillon Rue du Château, 52170 Chevillon Chevillon 52170 Chevillon Haute-Marne Grand Est

