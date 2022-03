Exposition Association SOS CASAMANCE Paris Catégorie d’évènement: Paris

DU 21 au 27 une exposition dédiée aux Tirailleurs Sénégalais, avec un focus sur la colonisation et la décolonisation

Entrée Libre

Sur les tirailleurs Sénégalais Association SOS CASAMANCE 22, RUE DE LA GOUTTE D’OR 75018 PARIS Paris Quartier de la Goutte-d’Or

