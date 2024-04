Exposition : Association Es’Cale Place Saint-Vincent Les Baux-de-Provence, samedi 27 avril 2024.

L’association Es’Cale regroupe une trentaine d’artistes qui expose dans la région depuis plus de 10 ans.

Le collectif présente ses dernières œuvres picturales, plasticiennes et littéraires à la Galerie La Citerne des Baux-de-Provence, du 27 avril au 14 mai.



Peintures : C. Corbard, FNOF, J. Mondin

Photographies : A. Cavenago, D. Katola

Sculptures : E. Dinardo, A. Benito

Collages : GLartis

Livres : G. Lesœurs, J. Mondin .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-05-14

Place Saint-Vincent Galerie La Citerne

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur cavenago.alain@orange.fr

