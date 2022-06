Exposition : Asile.s La Force, 1 juin 2022, La Force.

Exposition : Asile.s Musée John et Eugénie Bost 17 rue Pasteur Alard La Force

2022-06-01 – 2022-09-30 Musée John et Eugénie Bost 17 rue Pasteur Alard

La Force 24130

Venez découvrir ou redécouvrir nos espaces d’exposition temporaire !

Cette année nous vous proposons d’explorer un nouveau thème : l’asile… C’est quoi l’asile ? un lieu où l’on enferme les fous ? un abri ? un droit ? un refuge ?

Une exposition qui se déploie sur les 6 salles du musée où nous verrons cette notion évoluer au fils du temps…

Une exposition toute en couleur qui se prolonge pour l’été sur deux autres lieux ; La Balade de John, un chemin ombragé en plein cœur des jardins de la Fondation John BOST, où le sujet a été traité de façon ludique et poétique … et La Fabrik, lieu artistique avec photos et œuvres plastiques réalisées par les personnes accueillies à la Fondation …

Alors n’hésitez pas ! Venez voir ces lieux entre amis et en famille (visite du musée avec livret adapté aux enfants)

C’est ouvert tous les après-midi de l’été et c’est gratuit.

+33 5 53 22 25 59

Musée John Bost

Musée John et Eugénie Bost 17 rue Pasteur Alard La Force

