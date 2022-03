Exposition “Ascension 2022” Auditorium – espace Saint Benoît Saint-Pierre-en-Auge Catégories d’évènement: Calvados

du jeudi 26 mai au dimanche 29 mai à Auditorium – espace Saint Benoît Visite libre

Les peintres du mercredi et leurs amis vous présentent l’exposition “Ascension 2022” à l’auditorium avec pour invitée d’honneur : Maryse Lasalle, alias Mitza Auditorium – espace Saint Benoît rue Saint benoît 14170 Saint-Pierre en Auge Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:30:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:30:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T17:30:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T17:30:00

