EXPOSITION ART'TERRE DU BOURG
Monistrol-sur-Loire
Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

EXPOSITION ART'TERRE DU BOURG
8 octobre 2021 – 10 octobre 2021
SITE DU MAZEL LA CAPITELLE
Monistrol-sur-Loire

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Vendredi 8 octobre de 17h à 21h à 19h vernissage de l’exposition

Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10h à 18h

A la Capitelle – Site du Mazel artterredubourg@yahoo.fr +33 6 70 70 54 14 https://www.tourisme-marchesduvelayrochebaron.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-17 par

