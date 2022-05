Exposition “Arts textiles” Saint-Uze Saint-Uze Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Uze Drôme Comment s’exprimer avec des tissus ? Lise Golomb et Christine Chastan exposent leurs œuvres qui révèlent leur plaisir de jouer avec des bouts de tissus en toute liberté. Tous les jours de 10h à 18h30 (ouverture à 14h le 18/05). Vernissage vendredi 20/04. mediatheque@saintuze.fr +33 4 75 23 41 57 http://mediatheque.saintuze.fr/ Médiathèque Domaine Revol 1 rue Hector Revol – Domaine Revol Saint-Uze

