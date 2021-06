Sacy-le-Petit Château de Sacy Oise, Sacy-le-Petit exposition arts plastiques Château de Sacy Sacy-le-Petit Catégories d’évènement: Oise

Sacy-le-Petit

exposition arts plastiques Château de Sacy, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Sacy-le-Petit. exposition arts plastiques

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Château de Sacy

[https://www.chateaudesacy.com/art/f_sarat.php](https://www.chateaudesacy.com/art/f_sarat.php) [https://www.chateaudesacy.com/art/f_danae.php](https://www.chateaudesacy.com/art/f_danae.php) exposition de deux artistes en résidence en 2020 et 2021 Château de Sacy 1 Rue Verte – 60190 Sacy-le-Petit Sacy-le-Petit Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T12:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T12:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Sacy-le-Petit Étiquettes évènement : Autres Lieu Château de Sacy Adresse 1 Rue Verte - 60190 Sacy-le-Petit Ville Sacy-le-Petit lieuville Château de Sacy Sacy-le-Petit