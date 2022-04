EXPOSITION ARTS PLASTIQUES & ARTISANAT D’ART Avignonet-Lauragais, 14 mai 2022, Avignonet-Lauragais.

EXPOSITION ARTS PLASTIQUES & ARTISANAT D’ART Port Lauragais GALERIE #ART61 Avignonet-Lauragais

2022-05-14 – 2022-07-03 Port Lauragais GALERIE #ART61

Avignonet-Lauragais 31290 Avignonet-Lauragais

L’association Canal ARTS COLL’ accueille dans sa Galerie d’Art associative à Port Lauragais de nombreux artistes locaux dans le but de démocratiser l’art sous toutes ses formes en Lauragais.

Dès son inauguration le samedi 14 mai à 19h, vous pourrez découvrir la première exposition en accès libre et gratuit, chaque vendredi, samedi et dimanche, de 11h à 16h, jusqu’au 3 juillet.

La toute nouvelle galerie d’art #ART61 ouvre ses portes le samedi 14 Mai à Port Lauragais. Rendez-vous chaque week-end pour découvrir ce nouveau lieu culturel.

galerieart61@gmail.com http://www.lauragais-tourisme.fr/patrimoine-culturel/galerie-art-61/

