Les Artistes Cheminots de l’Orléanais exposent du 03 au 11 novembre au centre culturel de “La Passerelle” à Fleury les Aubrais. L’occasion de découvrir des photographies mêlant tous les thèmes, ainsi qu’un ensemble d’oeuvres en “regard croisé”, entre les peintres, les céramistes et les photographes sur un sujet commun: l’univers maritime.

Entrée libre

2018-11-03T10:30:00 2018-11-03T12:30:00;2018-11-03T14:00:00 2018-11-03T18:00:00;2018-11-04T14:00:00 2018-11-04T18:00:00;2018-11-05T14:00:00 2018-11-05T18:00:00;2018-11-06T14:00:00 2018-11-06T18:00:00;2018-11-07T14:00:00 2018-11-07T18:00:00;2018-11-08T14:00:00 2018-11-08T18:00:00;2018-11-09T14:00:00 2018-11-09T18:00:00;2018-11-10T10:30:00 2018-11-10T12:30:00;2018-11-10T14:00:00 2018-11-10T18:00:00;2018-11-11T14:00:00 2018-11-11T18:00:00

