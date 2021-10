Exposition ARTS – FER Coulounieix-Chamiers, 30 octobre 2021, Coulounieix-Chamiers.

Du samedi 30 octobre au dimanche 14 novembre

Exposition ARTS – FER

Stéphane JADOT

Après avoir travaillé avec des maîtres du réalisme et du trompe-l’oeil, Stéphane Jadot s’est orienté vers des oeuvres empreintes d’insolite, essayant de réunir le métier des maîtres du 17e siècle et l’expression des contemporains. Ainsi, il puise aujourd’hui son inspiration de la poésie émanant de sites industriels vivants ou crépusculaires qu’on ne remarque même plus… érodés ou désidéalisés, ils restent pourtant des témoins du travail des hommes.

Christian Panissaud

Doué dès le plus jeune pour les arts en général, Christian Panissaud s’est forgé un parcours artistique en autodidacte, et plus particulièrement dans le domaine de la peinture (aquarelle, huile, acrylique). Membre de la Société des Beaux Arts de la Dordogne depuis 25 ans, il a participé à de nombreux concours et expositions .

