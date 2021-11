Montagny-Sainte-Félicité Montagny-Sainte-Félicité Montagny-Sainte-Félicité, Oise Exposition : Arts et poésie en Valois Montagny-Sainte-Félicité Montagny-Sainte-Félicité Catégories d’évènement: Montagny-Sainte-Félicité

Oise

Exposition : Arts et poésie en Valois Montagny-Sainte-Félicité, 5 décembre 2021, Montagny-Sainte-Félicité. Exposition : Arts et poésie en Valois Montagny-Sainte-Félicité

2021-12-05 – 2021-12-05

Montagny-Sainte-Félicité Oise Montagny-Sainte-Félicité Oise Hauts-de-France 0 0 0 Rendez-vous le dimanche 5 décembre 2021 de 10h à 18h à la Maison des loisirs de Montagny Sainte Félicité, pour découvrir et rencontrer les artistes et leurs œuvres.

Peinture, sculpture, photos, poésie et musique feront tout pour vous transporter ailleurs, « dans un monde où n’abordent jamais les âmes des bourreaux… » (Léo Ferré) Au programme :

– exposition d’artistes locaux : peintures, sculptures, photos

– présentation des récentes éditions des ADEX : ‘Mots dits maux dits’, ‘Érosion marine’ (grafipoèmes) et ‘Les Racines’ (recueil-souvenir)

– dédicaces, lectures, musique, animations, échanges, on se retrouve… en poésie Entrée libre, sur présentation du pass sanitaire

Organisateur : Association LES ADEX

Montagny-Sainte-Félicité

dernière mise à jour : 2021-11-26 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme du Pays Valois SIM PicardieSIM Picardie

Catégories d'évènement: Montagny-Sainte-Félicité, Oise