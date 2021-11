Fontenay-sur-loing salle des fetes Fontenay-sur-loing Exposition « Arts et Création » salle des fetes Fontenay-sur-loing Catégorie d’évènement: Fontenay-sur-loing

Exposition « Arts et Création » salle des fetes, 27 novembre 2021, Fontenay-sur-loing. Exposition « Arts et Création »

du samedi 27 novembre au dimanche 28 novembre à salle des fetes

L’association Font’Hobby organise son exposition « Arts et Création » à la salle des fêtes de Fontenay-sur-Loing. Nombreux exposants présenteront leurs créations lors de cette exposition-vente: mosaïque, carterie, bijoux, peinture, produits régionaux, décorations de Noël… Samedi 27 et dimanche 28 décembre 2021 de 10 h à 17 h 30. Entrée libre. Passe sanitaire obligatoire. Exposition « Arts et Création » salle des fetes Fontenay-sur-loing Fontenay-sur-loing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T16:30:00;2021-11-28T09:00:00 2021-11-28T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Fontenay-sur-loing Autres Lieu salle des fetes Adresse Fontenay-sur-loing Ville Fontenay-sur-loing lieuville salle des fetes Fontenay-sur-loing