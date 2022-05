Exposition : Arts du verre en Béarn des Gaves Salies-de-Béarn, 2 juillet 2022, Salies-de-Béarn.

Exposition : Arts du verre en Béarn des Gaves Place du Bayaà Art en Loft Salies-de-Béarn

2022-07-02 – 2022-07-10 Place du Bayaà Art en Loft

Salies-de-Béarn 64270

Dix verriers seront accueillis durant 8 jours.

Pour célébrer l’année du verre, nous allons accueillir Fabrika Garaki, galerie de Saint Jean Pieds de Port. Cette galerie nous offrira l’opportunité de présenter pour la première fois à Salies-de-Béarn, deux de ses artistes Xavier Carrère et Pascal Lemoine.

Art en Loft accueille les artistes : Marie Pierre Majourau, Sylvie Freycenon, Roselyne Blanc Bessière, Martine Bruggeman, déjà présentes en 2021 et nos nouveaux invités : Carole Chauvelin, Corinne Joachim, Alexandre Viera,Jacques Pineau et Marc Lepilleur.

Un festival de très haut niveau, cette année sur plusieurs lieux : salle d’exposition de la Mairie, le Casino, le siège de Art en Loft et l’Hôtel du golf.

Une conférence offerte par notre invitée Fabrika Garazi, sur l’histoire du verre au fil du temps – date à confirmer.

Dix verriers seront accueillis durant 8 jours.

Pour célébrer l’année du verre, nous allons accueillir Fabrika Garaki, galerie de Saint Jean Pieds de Port. Cette galerie nous offrira l’opportunité de présenter pour la première fois à Salies-de-Béarn, deux de ses artistes Xavier Carrère et Pascal Lemoine.

Art en Loft accueille les artistes : Marie Pierre Majourau, Sylvie Freycenon, Roselyne Blanc Bessière, Martine Bruggeman, déjà présentes en 2021 et nos nouveaux invités : Carole Chauvelin, Corinne Joachim, Alexandre Viera,Jacques Pineau et Marc Lepilleur.

Un festival de très haut niveau, cette année sur plusieurs lieux : salle d’exposition de la Mairie, le Casino, le siège de Art en Loft et l’Hôtel du golf.

Une conférence offerte par notre invitée Fabrika Garazi, sur l’histoire du verre au fil du temps – date à confirmer.

Dix verriers seront accueillis durant 8 jours.

Pour célébrer l’année du verre, nous allons accueillir Fabrika Garaki, galerie de Saint Jean Pieds de Port. Cette galerie nous offrira l’opportunité de présenter pour la première fois à Salies-de-Béarn, deux de ses artistes Xavier Carrère et Pascal Lemoine.

Art en Loft accueille les artistes : Marie Pierre Majourau, Sylvie Freycenon, Roselyne Blanc Bessière, Martine Bruggeman, déjà présentes en 2021 et nos nouveaux invités : Carole Chauvelin, Corinne Joachim, Alexandre Viera,Jacques Pineau et Marc Lepilleur.

Un festival de très haut niveau, cette année sur plusieurs lieux : salle d’exposition de la Mairie, le Casino, le siège de Art en Loft et l’Hôtel du golf.

Une conférence offerte par notre invitée Fabrika Garazi, sur l’histoire du verre au fil du temps – date à confirmer.

Majourau M-P

Place du Bayaà Art en Loft Salies-de-Béarn

dernière mise à jour : 2022-05-16 par