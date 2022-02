Exposition – Arts du Lié Plœuc-L’Hermitage Plœuc-L'Hermitage Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plœuc-L’Hermitage Côtes d’Armor Plœuc-L’Hermitage L’association Art Culture propose sa 4e Biennale d’art « Les Arts du Lié ». Exposition Peinture et sculpture.

Nos invités d’honneur : Peinture : Stéphanie Quinot-Levet ; Sculpture : Guy Le Gal. artculture-asso@gmail.com +33 2 96 71 59 91 L’association Art Culture propose sa 4e Biennale d’art « Les Arts du Lié ». Exposition Peinture et sculpture.

