Exposition « Arts de l’Islam, un passé pour un présent! »

Dans plusieurs villes françaises, cette exposition mettra à l’honneur dans divers lieux culturels des œuvres d’arts et des objets provenant du département des arts de l’Islam du Musée du Louvre mais également d’autres collections nationales ou de fonds régionaux. À Tourcoing, l’exposition mettra en avant un patrimoine régional qui suit trois histoires différentes. Avant d’arriver à la maison Folie, les objets de l’exposition ont traversé des pays ! Cette visite guidée permet de découvrir l’histoire des œuvres, mais aussi la diversité des arts de l’Islam, à la croisée des cultures. La découverte de ces objets d’art permet d’aborder les notions de figuration, de symbole, de décor… et de réfléchir à la place des images dans l’espace. Jeudi 24 février 2022 de 14h à 15h RV à la maison Folie hospice d’Havré, 100 rue de Tournai à Tourcoing à 13h50 Accès : métro – tram Tourcoing centre Tarifs : gratuit pour les adhérents de l’Office de Tourisme de Wattrelos* – 5€ pour les non-adhérents Inscriptions avant le 18 février 2022 *Tarifs des adhésions 2022 : 10€ pour une personne – 15€ pour un couple ou une famille – Informations au 03.20.75.85.86

