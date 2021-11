Exposition : “Arts de l’Islam, un Passé pour un Présent” Figeac, 21 août 2021, Figeac.

Exposition : “Arts de l’Islam, un Passé pour un Présent” Musée Champollion Annexe, rue des Frères Champollion Figeac

2021-08-21 14:00:00 – 2021-08-21 17:30:00 Musée Champollion Annexe, rue des Frères Champollion

Figeac 46100

C’est ainsi que nous présentons la diversité de la création des arts du Livre, avec un coran arabe de l’Espagne du XIIe siècle, un manuscrit peint daté du XVIe siècle extrait du fameux Livre des Rois, récit fondateur de la société iranienne, ainsi qu’un un acte officiel signé du sultan ottoman Mahmoud II décoré avec son monogramme caractéristique richement orné de décors végétaux peints et dorés. L’oeuvre contemporaine de l’artiste iranienne Chohreh Feyzdjou résonne aussi avec cette tradition grâce à cette oeuvre exposée composée à partir de 407 livres de poèmes persans. La science arabe est aussi présente avec un astrolabe indien du XVIIe siècle qui représente avec l’astrolabe arabe marocain du XIIIe siècle exposé à Toulouse les deux témoins de l’excellence de la science astrologique dans le monde islamique durant près de huit siècles. Les arabes l’ont acquis des anciens Grecs et le transmettront à nouveau aux Européens qui reprennent d’une certaine manière le leadership dès la Renaissance.

La médecine est d’une certaine manière aussi présente par cette coupe syrienne du XIIe siècle incisée de formules magiques servant à rendre les potions de pharmacie efficaces. On en voit l’existence dans les Contes des Mille et une nuits. Les œuvres du musée du Louvre et du Musée des Arts Décoratifs de Paris élargissent le spectre des explorations des arts de l’Islam. Le magnifique casque à tête de démon nous transporte dans l’imaginaire des représentations théâtrales qui rejouent le martyre de l’imam Hussein. Le tapis turc de la fin du XVIIIe siècle nous plonge dans le marché fleurissant du tapis à décor de niche autant prisé par les orientaux que par les Européens à partir du XIXe siècle.

Ouvert tous les jours de 14h à 17h30 sauf le lundi

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

Cette exposition met en lumière quelques œuvres issues des magnifiques collections d’art islamique du musée Champollion – Les Écritures du Monde de Figeac. Son thème porteur de l’écriture dans les objets artistiques a permis la constitution récente d’un fonds d’œuvres remarquables d’art islamique.

C’est ainsi que nous présentons la diversité de la création des arts du Livre, avec un coran arabe de l’Espagne du XIIe siècle, un manuscrit peint daté du XVIe siècle extrait du fameux Livre des Rois, récit fondateur de la société iranienne, ainsi qu’un un acte officiel signé du sultan ottoman Mahmoud II décoré avec son monogramme caractéristique richement orné de décors végétaux peints et dorés. L’oeuvre contemporaine de l’artiste iranienne Chohreh Feyzdjou résonne aussi avec cette tradition grâce à cette oeuvre exposée composée à partir de 407 livres de poèmes persans. La science arabe est aussi présente avec un astrolabe indien du XVIIe siècle qui représente avec l’astrolabe arabe marocain du XIIIe siècle exposé à Toulouse les deux témoins de l’excellence de la science astrologique dans le monde islamique durant près de huit siècles. Les arabes l’ont acquis des anciens Grecs et le transmettront à nouveau aux Européens qui reprennent d’une certaine manière le leadership dès la Renaissance.

La médecine est d’une certaine manière aussi présente par cette coupe syrienne du XIIe siècle incisée de formules magiques servant à rendre les potions de pharmacie efficaces. On en voit l’existence dans les Contes des Mille et une nuits. Les œuvres du musée du Louvre et du Musée des Arts Décoratifs de Paris élargissent le spectre des explorations des arts de l’Islam. Le magnifique casque à tête de démon nous transporte dans l’imaginaire des représentations théâtrales qui rejouent le martyre de l’imam Hussein. Le tapis turc de la fin du XVIIIe siècle nous plonge dans le marché fleurissant du tapis à décor de niche autant prisé par les orientaux que par les Européens à partir du XIXe siècle.

Ouvert tous les jours de 14h à 17h30 sauf le lundi

Fermé le 25 décembre et le 1er janvier

@musée Champollion les écritures du Monde

Musée Champollion Annexe, rue des Frères Champollion Figeac

dernière mise à jour : 2021-10-27 par