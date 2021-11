Exposition Arts de l’Islam. Un passé pour un présent du samedi 20 novembre 2021 au dimanche 27 mars 2022 à la maison Folie hospice d’Havré Maison Folie Hospice d’Havré, 20 novembre 2021, Tourcoing.

Exposition Arts de l’Islam. Un passé pour un présent du samedi 20 novembre 2021 au dimanche 27 mars 2022 à la maison Folie hospice d’Havré

L’exposition présentée à la maison Folie hospice d’Havré met en relief un patrimoine régional qui suit trois histoires différentes. La plus significative est peut-être celle des collections de manuscrits orientaux aujourd’hui conservés à la bibliothèque universitaire de Lille III. Une programmation culturelle riche et variée est organisée tout au long des quatre mois de l’exposition. Les informations sont à retrouver sur notre site internet : [[https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre](https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre)](https://www.tourcoing.fr/Mes-loisirs/Culture/Maison-Folie-Hospice-d-Havre) **Le projet Arts de l’Islam** L’opération-événement Arts de l’Islam. Un passé pour un présent, à travers 18 expositions dans 18 villes, est destinée à un très large public, et aux jeunes générations en particulier, pour poser un nouveau regard sur les arts et les cultures de l’Islam. Pour chaque accrochage, une dizaine d’oeuvres, à la fois historiques et contemporaines, issues du département des Arts de l’Islam du musée du Louvre et de collections nationales et régionales, incarneront la richesse des cultures de l’Islam et leur inscription dans l’histoire de France depuis plus de 1.300 ans. L’objectif est de faire de chaque exposition un lieu d’échange, accueillant, accessible à tous les publics, mettant l’accent sur l’esprit d’ouverture qui caractérise l’Islam. Conçu à partir d’éléments modulables et innovants implantés dans les 18 villes sélectionnées, chaque dispositif scénographique réunit un espace d’exposition, un espace de projection et un espace de débat. Chaque projet est unique mais une partie de leur ADN est commune. + d’infos : [[https://expo-arts-islam.fr/fr](https://expo-arts-islam.fr/fr)](https://expo-arts-islam.fr/fr)

Entrée libre

L’exposition est organisée et coproduite par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le musée du Louvre, avec le soutien de la ville de Tourcoing

Maison Folie Hospice d’Havré 100 rue de Tournai 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



